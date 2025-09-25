Prendere 2,4 milioni dal fondo per minori stranieri e usarli per il centro

Udinetoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il ministro dell’Interno, il prefetto e la Giunta hanno confermato che le spese per i minori stranieri non accompagnati saranno interamente coperte dallo Stato. Non c’è quindi motivo di tenere fermi quei fondi”. La nuova iniziativa della Lega, promossa da Francesca Laudicina e Giulia Agostinelli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prendere - milioni

Lookman Inter, offerta da 45 milioni per il centravanti nigeriano: ora tocca all’Atalanta prendere una decisione risolutiva

Altro che saltata: con questa mossa l’Inter può prendere Lookman a 20 milioni

Sabatini: «Anziché Lucca e Hojlund, il Napoli non avrebbe fatto meglio a prendere Kean per 50 milioni?»

Fondo università a quota 9,4 miliardi, tutti gli atenei guadagnano sul 2024 - Dopo la parentesi del 2024, che aveva portato a una contrazione del contributo statale rispetto al 2023 e alle conseguenti proteste dei ... Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Prendere 24 Milioni Fondo