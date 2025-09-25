Prende la rotonda a forte velocità e si schianta contro un' auto Poi non si ferma a soccorrere il ferito e scappa

Un grave incidente stradale si è verificato verso le ore 17 di giovedì 25 settembre a Fidenza, in corrispondenza della rotonda tra via XXIV Maggio e via Togliatti. Secondo le prime informazioni due auto si sarebbero scontrate all'incrocio. Il conducente di uno dei due veicoli che, secondo le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

