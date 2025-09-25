Premio LVMH Maestri d’Eccellenza 2025 | l’artigianato italiano trionfa
Il Premio LVMH Maestri d’Eccellenza 2025 celebra un trionfo tutto al femminile dell’artigianato italiano. A Palazzo Lombardia, a Milano, si è svolta la cerimonia conclusiva della terza edizione, voluta da LVMH in collaborazione con Confartigianato Imprese, Camera Nazionale della Moda Italiana e Maison Thélios. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Con il Premio Maestri d'Eccellenza, la maison LVMH celebra e forma gli artigiani di domani
