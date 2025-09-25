Premio Beato Talamoni 2025 | l' elenco dei benemeriti di Monza e Brianza

Monzatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza e la Brianza premiano i cittadini benemeriti Il 3 ottobre si celebra la cerimonia di consegna del Premio Beato Talamoni, la massima benemerenza della Provincia di Monza e della Brianza, istituita nel 2011 in onore del Santo Patrono della Brianza, Luigi Talamoni.La cerimonia di consegna è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: premio - beato

L’esempio di Anita. Il premio Beato Talamoni alla campionessa di nuoto - Il riconoscimento della Provincia per lo sport all’atleta Special Olympics "Orgoglio per Lesmo, ci insegna passione e tenacia davanti a ogni sfida". Secondo ilgiorno.it

premio beato talamoni 2025Provincia MB: il Premio Talamoni a Silverio Clerici - Premio Talamoni alla memoria per SIlverio Clerici, ex sindaco di Lentate. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Premio Beato Talamoni 2025