Premier Tech e Factor pronte a lasciare la squadra di ciclismo se non abbandona il nome Israele

25 set 2025

La pressione sugli sponsor della squadra ciclistica di Israele  Israel Premier Tech continua a crescere dopo le proteste che hanno segnato l’ultima Vuelta di Spagna. Premier Tech, azienda canadese leader nella produzione di elettrodomestici e main sponsor del team, e Factor, fornitore ufficiale di biciclette, hanno chiesto con fermezza un rebranding completo della formazione guidata da Sylvan Adams. Il fondatore di Factor, Rob Gitelis, ha dichiarato a CyclingNews che senza un cambiamento radicale di identità non sarà possibile proseguire la collaborazione. «L’ho già detto alla squadra: senza un cambio di nome e un cambio di bandiera, noi non continueremo», ha ribadito Gitelis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

