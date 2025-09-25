Premier Tech e Factor pronte a lasciare la squadra di ciclismo se non abbandona il nome Israele
La pressione sugli sponsor della squadra ciclistica di Israele Israel Premier Tech continua a crescere dopo le proteste che hanno segnato l’ultima Vuelta di Spagna. Premier Tech, azienda canadese leader nella produzione di elettrodomestici e main sponsor del team, e Factor, fornitore ufficiale di biciclette, hanno chiesto con fermezza un rebranding completo della formazione guidata da Sylvan Adams. Il fondatore di Factor, Rob Gitelis, ha dichiarato a CyclingNews che senza un cambiamento radicale di identità non sarà possibile proseguire la collaborazione. «L’ho già detto alla squadra: senza un cambio di nome e un cambio di bandiera, noi non continueremo», ha ribadito Gitelis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
