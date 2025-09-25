Premiati i biologi con 50 anni di carriera | un tributo alla dedizione e all' eccellenza nella ricerca

In occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, si è tenuta una cerimonia di premiazione per i biologi che hanno dedicato 50 anni della loro vita alla ricerca e alla scienza. Istituito dall'Ordine dei Biologi di Campania e Molise, questo riconoscimento è un tributo alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: premiati - biologi

50 anni di carriera, a Napoli cerimonia dell'Ordine dei Biologi. Premiati 13 ricercatori.D'Anna, nostro ruolo sempre più centrale #ANSA - X Vai su X

In occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, si è tenuta una cerimonia di premiazione per i biologi che hanno dedicato 50 anni della loro vita alla ricerca e alla scienza. - facebook.com Vai su Facebook

Premiati a Napoli i biologi con 50 anni di carriera - In occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, si è tenuta una cerimonia di premiazione per i biologi che hanno dedicato 50 anni della loro vita alla ricerca e alla scienza. Lo riporta internapoli.it

50 anni di carriera, a Napoli cerimonia dell'Ordine dei Biologi - In occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, cerimonia di premiazione a Napoli per i biologi che hanno dedicato 50 anni della loro vita alla ricerca e alla scienza. Come scrive ansa.it