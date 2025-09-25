Preghiera della sera 25 Settembre 2025 | Guidami o Signore
“Guidami o Signore”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: preghiera - sera
Preghiera della sera del 3 Luglio 2025: “Illumina questa notte”
Preghiera della sera del 4 Luglio 2025: “Aiutami a seguirti”
Preghiera della sera del 5 Luglio 2025: “Ti rendo grazie Signore”
Questa sera, 24 SETTEMBRE * . Preghiera del Vespro a cui seguirà la * . - facebook.com Vai su Facebook
Gaza: questa sera a Milano veglia di preghiera per la pace promossa da Sant’Egidio con associazioni e movimenti cattolici - AgenSIR - X Vai su X
Madonna di Medjugorje, Messaggio 25 settembre 2025: “Sia per voi tempo di preghiera per la pace”” - È appena arrivato il messaggio del 25 settembre 2025 alla veggente Marija Pavlovic di Medjugorje con un richiamo a pregare per la pace. Si legge su lalucedimaria.it
Madonna di Medjugorje/ Messaggio di oggi 25 settembre 2025: la “Gospa” e quello sguardo col cuore - Messaggio Madonna di Medjugorje oggi 25 settembre 2025, un anno dopo il "nulla osta" della Chiesa. Lo riporta ilsussidiario.net