Preghiera del mattino del 25 Settembre 2025 | Accogli la mia preghiera

Lalucedimaria.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 25 settembre 2025 accogli la mia preghiera

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 25 Settembre 2025: “Accogli la mia preghiera”

In questa notizia si parla di: preghiera - mattino

Preghiera del mattino del 3 Luglio 2025: “Donami sostegno e forza”

Preghiera del mattino del 4 Luglio 2025 “Aiutami a seguirti”

Preghiera del mattino del 5 Luglio 2025: “Ricordati di me”

Roma, quattro giorni di preghiera continua per Gaza; Preghiera del Mattino GIOVEDI 25 SETTEMBRE 2025 ?? Lodi Mattutine Giovedì XXV Settimana T.O.; Preghiera del mattino del 25 Aprile 2025: “Grazie per i Tuoi doni”.

preghiera mattino 25 settembrePreghiera del mattino del 21 Settembre 2025: “Aiutami a servirti” - La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. lalucedimaria.it scrive

preghiera mattino 25 settembrePreghiera del mattino del 22 Settembre 2025: “Ravviva la speranza” - La preghiera del mattino di oggi, lunedì 22 settembre, è allo Spirito Santo. Lo riporta lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 25 Settembre