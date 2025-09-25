Precipita dal tetto durante i lavori a uno chalet
Cade da tetto dello stabilimento balneare alla Capannina e fa un volto di tre metri. Paura ieri mattina per un operaio che si trovava nello chalet di Portonovo, per motivi di lavoro. L’uomo, 69 anni, è finito di sotto, per cause ancora da accertare e chiarire, e ha perso subito i sensi. L’ incidente ha fatto intervenire altri colleghi, lì presenti, che hanno chiamato subito il 112. L’operatore del numero unico di emergenza ha fatto intervenire il 118, con l’eliambulanza e una ambulanza della Croce Gialla di Camerano. L’operaio, italiano, è apparso subito grave e i sanitari hanno prestato sul posto le prime cure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
