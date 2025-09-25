Prato sfuma anche il pareggio | vince il Tau
Tau Altopascio 3 Prato 2 Tau (3-5-2): Cabella; Cartano, Meucci, Soumah; Pietro Carcani (dal 73’ Del Granchio), Lombardo, Carli, Nottoli (dal 59’ Manetti), Barsotti (dal 19’ Bouah); Tommaso Carcani (dal 68’ Omorogieva), Bagnoli (dal 68’ Nistri). A disposizione Zipoli, Borracchini, Ferrari, Tordiglione. All. Maraia. Prato (4-3-1-2): Fantoni; Iacoponi (dal 73’ Berizzi), Risaliti, Corsa, Zanon; Limberti (dal 56’ Cesari), Atzeni (dal 62’ Greselin), Lattarulo; Rinaldini (dal 77’ Cela); Gioè, Verde (dal 46’ Rossetti). A disposizione Furghieri, Drapelli, Boccardi, Mencagli. All. Venturi. Arbitro: Marco Zini di Udine, coadiuvato dagli assistenti Omar e Davide Bignucolo di Pordenone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: prato - sfuma
MAGICHE SFUMATURE Una violetta gentile sembra quasi spuntare timida e schiva fra l’erba del prato. Inondata di luce ci vuol far provare la dolce emozione di poterla indossare. A questa sciarpa le sfumature magiche del suo bel viola vuol dunque donare. E - facebook.com Vai su Facebook
Lucchese, vittoria contro una big e festa: Zenith Prato ko 0-1 - Calcio Eccellenza: i rossoneri conquistano il primo successo in campionato grazie ad un penalty trasformato da Caggianese. Riporta lanazione.it