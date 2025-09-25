Prato sfuma anche il pareggio | vince il Tau

Lanazione.it | 25 set 2025

Tau Altopascio 3 Prato 2 Tau (3-5-2): Cabella; Cartano, Meucci, Soumah; Pietro Carcani (dal 73’ Del Granchio), Lombardo, Carli, Nottoli (dal 59’ Manetti), Barsotti (dal 19’ Bouah); Tommaso Carcani (dal 68’ Omorogieva), Bagnoli (dal 68’ Nistri). A disposizione Zipoli, Borracchini, Ferrari, Tordiglione. All. Maraia. Prato (4-3-1-2): Fantoni; Iacoponi (dal 73’ Berizzi), Risaliti, Corsa, Zanon; Limberti (dal 56’ Cesari), Atzeni (dal 62’ Greselin), Lattarulo; Rinaldini (dal 77’ Cela); Gioè, Verde (dal 46’ Rossetti). A disposizione Furghieri, Drapelli, Boccardi, Mencagli. All. Venturi. Arbitro: Marco Zini di Udine, coadiuvato dagli assistenti Omar e Davide Bignucolo di Pordenone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

