Prato Campus Run di corsa fra podismo e voglia di comunità
Prato, 25 settembre 2025 – Una città in movimento, le vie del centro animate da sorrisi, colori e passi veloci: la Prato Campus Run è tornata a riempire le strade con la sua energia contagiosa. Non solo sport, ma un vero momento di incontro, dove correre o camminare diventa un modo per condividere valori, cultura e comunità. Prato Campus Run, le foto della corsa «È stata una bella manifestazione all’insegna dello sport che unisce, ispira rispetto e promuove stili di vita sani e sostenibili», ha commentato Cathy Crupi, direttrice associata della Monash Prato, dando voce allo spirito che da sempre contraddistingue questa iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Lo sguardo degli studenti universitari sulla città di Prato – Il progetto Our City, Our Campus - Si svolgerà il 26 settembre, a partire dalle 18:00 - nella cornice delle attività pomeridiane di Bright-Night a Prato - la conferenza di sintesi del progetto Our City Our Ca - facebook.com Vai su Facebook
22 settembre 2025, Prato Campus Run. Corri con le Università! Corsa non agonistica (5 Km) e passeggiata (2 Km) per il centro di Prato. Partenza dalla sede della Monash University in via Pugliesi 26. Partecipazione gratuita. Iscriviti qui: https://forms.gle/zaS6x - X Vai su X
Prato Campus Run, di corsa fra podismo e voglia di comunità - Le tre realtà universitarie pratesi (Pin, Monash e New Haven) hanno dato vita al consueto appuntamento per le vie del centro storico ... Scrive lanazione.it
A Prato torna la grande festa delle università - Prato, 16 settembre 2025 – Torna “Prato Campus Week”, la festa delle università presenti a Prato (22, 23 e 26 settembre): il 22 corsa non agonistica, 23 pulizia del fiume con gli studenti ed il 26. Riporta msn.com