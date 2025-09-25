Prato, 25 settembre 2025 – Una città in movimento, le vie del centro animate da sorrisi, colori e passi veloci: la Prato Campus Run è tornata a riempire le strade con la sua energia contagiosa. Non solo sport, ma un vero momento di incontro, dove correre o camminare diventa un modo per condividere valori, cultura e comunità. Prato Campus Run, le foto della corsa «È stata una bella manifestazione all’insegna dello sport che unisce, ispira rispetto e promuove stili di vita sani e sostenibili», ha commentato Cathy Crupi, direttrice associata della Monash Prato, dando voce allo spirito che da sempre contraddistingue questa iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato Campus Run, di corsa fra podismo e voglia di comunità