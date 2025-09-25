Prato blitz antidroga | tre arrestati Sequestrati cocaina eroina crack hashish

Blitz antidroga, a Prato, dei carabinieri della Squadra d'Intervento Operativo del 6 Battaglione Toscana hanno arrestato in flagranza tre uomini - un gambiano e due cittadini marocchini - tutti irregolari sul territorio italiano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato, blitz antidroga: tre arrestati. Sequestrati cocaina, eroina, crack, hashish

