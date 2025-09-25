Prandelli | Tra Conte e Allegri enormi analogie Max ha dovuto sopportare giudizi immeritati
Cesare Prandelli ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti toccati dall’ex allenatore di Fiorentina e Nazionale – tra le altre – e oggi dirigente della Figc, tra cui anche il Aragone tra Conte e Agnelli. «È cambiato il lessico, i principi sono gli stessi. E quest’anno ci sarà più equilibrio in A», esordisce Prandelli parlando del calcio italiano. Poi si sofferma sul big match della 5a giornata di campionato tra Milan e Napoli: «Sarà la partita di.? Allegri e di Conte, carismatici e con una leadership che diventa trainante. Va riconosciuta ad entrambi una forza che appartiene alle loro conoscenze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: prandelli - conte
In una lunga intervista al Corriere della Sera, Cesare Prandelli, prossimo al ritorno in FIGC per un progetto con gli Under14, ha parlato della situazione del calcio giovanile in Italia, esprimendo concetti come sempre tutt'altro che banali. «Inculcare a ragazz - facebook.com Vai su Facebook
Prandelli: «Tra Conte e Allegri enormi analogie. Max ha dovuto sopportare giudizi immeritati» - E quest’anno ci sarà più equilibrio in A», esordisce Prandelli parlando del calcio italiano. Segnala ilnapolista.it
Prandelli in vista di Milan-Napoli: "La grande sfida tra due allenatori straordinari" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex CT della Nazionale italiana Cesare Prandelli ha presentato l'importante sfida in programma domenica sera a San Siro tra il Milan e ... Da milannews.it