Prandelli | Tra Conte e Allegri enormi analogie Max ha dovuto sopportare giudizi immeritati

25 set 2025

Cesare Prandelli ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti toccati dall’ex allenatore di Fiorentina e Nazionale – tra le altre – e oggi dirigente della Figc, tra cui anche il Aragone tra Conte e Agnelli. «È cambiato il lessico, i principi sono gli stessi. E quest’anno ci sarà più equilibrio in A», esordisce Prandelli parlando del calcio italiano. Poi si sofferma sul big match della 5a giornata di campionato tra Milan e Napoli: «Sarà la partita di.? Allegri e di Conte, carismatici e con una leadership che diventa trainante. Va riconosciuta ad entrambi una forza che appartiene alle loro conoscenze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

