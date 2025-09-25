Prandelli | Tra Conte e Allegri enormi analogie Max ha dovuto sopportare giudizi immeritati

Cesare Prandelli ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti toccati dall’ex allenatore di Fiorentina e Nazionale – tra le altre – e oggi dirigente della Figc, tra cui anche il Aragone tra Conte e Agnelli. «È cambiato il lessico, i principi sono gli stessi. E quest’anno ci sarà più equilibrio in A», esordisce Prandelli parlando del calcio italiano. Poi si sofferma sul big match della 5a giornata di campionato tra Milan e Napoli: «Sarà la partita di.? Allegri e di Conte, carismatici e con una leadership che diventa trainante. Va riconosciuta ad entrambi una forza che appartiene alle loro conoscenze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

