Prandelli su Modric e De Bruyne | Hanno piedi e visioni che ti fanno innamorare del calcio

Milan-Napoli sarà anche Modric contro De Bruyne. In proposito, ecco il commento di Cesare Prandelli, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prandelli su Modric e De Bruyne: “Hanno piedi e visioni che ti fanno innamorare del calcio”

In questa notizia si parla di: prandelli - modric

Cesare Prandelli torna a parlare e svela le sue verità Da Modric-De Bruyne al duello Allegri-Conte, fino al calcio che cambia... ma resta sé stesso Scopri le sue parole #Prandelli #MilanNapoli #Modric #DeBruyne #Allegri #Conte #SerieA - X Vai su X

Prandelli: «Tra Conte e Allegri enormi analogie. Max ha dovuto sopportare giudizi immeritati» Alla Gazzetta: «Napoli avanti all'Inter, ma il Milan può diventare un pericolo. Modric e De Bruyne? La classe non ha età e la loro intelligenza è talmente sviluppata ch - facebook.com Vai su Facebook

Italia, Prandelli: “La classe non ha età. Modric e De Bruyne un esempio per tutti” - Cesare Prandelli, ex commissario tecnico della Nazionale italiana e ora direttore tecnico della federazione, ha condiviso le sue impressioni sulla Serie A 2025/26 e sul calcio internazionale, sottolin ... Scrive gonfialarete.com

L’ex ct: "Luka e Kevin hanno giocate che ti fanno innamorare. Sono dotati di talenti esagerati" - Max è dominante, ha una capacità di assorbire le situazioni più delicate e di gestirle con ... Secondo gazzetta.it