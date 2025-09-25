Prandelli su Allegri e Conte | Carismatici e con una leadership che diventa trainante

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Napoli è anche Massimiliano Allegri conto Antonio Conte. Cesare Prandelli ha parlato di questo confronto a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prandelli su allegri e conte carismatici e con una leadership che diventa trainante

© Pianetamilan.it - Prandelli su Allegri e Conte: “Carismatici e con una leadership che diventa trainante”

In questa notizia si parla di: prandelli - allegri

Prandelli: «Tra Conte e Allegri enormi analogie. Max ha dovuto sopportare giudizi immeritati»

Prandelli su Allegri: «Sta facendo molto bene al Milan. Penso che questi giocatori siano geniali»

Prandelli: “Sono strafelice dell’impatto di Allegri”

prandelli allegri conte carismaticiPrandelli su Allegri e Conte: “Carismatici e con una leadership che diventa trainante” - Si tratta del primo big match di campionato per entrambe le squadre. Lo riporta msn.com

prandelli allegri conte carismaticiPrandelli: «Tra Conte e Allegri enormi analogie. Max ha dovuto sopportare giudizi immeritati» - Cesare Prandelli a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Milan- ilnapolista.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Prandelli Allegri Conte Carismatici