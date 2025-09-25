Prandelli | Allegri è dominante ha una capacità di assorbire le situazioni più delicate …

Massimiliano Allegri ha impattato alla grande al suo ritorno sulla panchina del Milan. Prandelli lo ha elogiata in un'intervista per 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prandelli: «Tra Conte e Allegri enormi analogie. Max ha dovuto sopportare giudizi immeritati»

Prandelli su Allegri: «Sta facendo molto bene al Milan. Penso che questi giocatori siano geniali»

Prandelli: “Sono strafelice dell’impatto di Allegri”

prandelli allegri 232 dominantePrandelli esalta Allegri: "Sono strafece del suo impatto. È dominante, si carica i problemi e li risolve" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex CT della Nazionale italiana Cesare Prandelli ha presentato l'importante sfida in programma domenica sera a San Siro tra il Milan e ... Da milannews.it

prandelli allegri 232 dominantePrandelli su Allegri: «Sta facendo molto bene al Milan. Penso che questi giocatori siano geniali» - Geniali» In un’intervista rilasciata all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha commenta ... Riporta calcionews24.com

