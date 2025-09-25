Povertà educativa scuola e buone prassi | un incontro per discutere di bisogni e aspettative per le nuove generazioni
Sabato 27 settembre alle ore 17 nella sala del Refettorio dei Musei San Domenico si tiene una conferenza sul tema: "RigenerAzioni, povertà educative, scuola e buone prassi" su iniziativa del circolo Acli Valli in collaborazione con Unicef, Welcome e Scuola per l'infanzia "G. Querzoli". Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contrasto alla povertà educativa: quasi un milione di euro per progetti al Sud Sbloccati i fondi del FSC a favore di otto enti impegnati in iniziative per contrastare la dispersione scolastica nel Mezzogiorno
10 milioni di euro dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile sono stati messi a disposizione per sostenere gli orfani di crimini domestici e di violenza di genere, grazie al rinnovo del bando "A braccia aperte".