Povertà educativa scuola e buone prassi | un incontro per discutere di bisogni e aspettative per le nuove generazioni

Forlitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 settembre alle ore 17 nella sala del Refettorio dei Musei San Domenico si tiene una conferenza sul tema: "RigenerAzioni, povertà educative, scuola e buone prassi" su iniziativa del circolo Acli Valli in collaborazione con Unicef, Welcome e Scuola per l'infanzia "G. Querzoli". Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: povert - educativa

Cerca Video su questo argomento: Povert224 Educativa Scuola Buone