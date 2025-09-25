Povertà assoluta in crescita in Italia ormai è strutturale

“La povertà assoluta in Italia è ormai da tempo un fenomeno strutturale. I numeri crescono con costanza da un decennio, raggiungendo dimensioni allarmanti: quasi una persona su dieci nel nostro Paese è in povertà assoluta”, ha dichiarato Alleanza contro la Povertà. Ne scrive la redazione economica di Skytg24. Povertà in Italia, una vera e propria emergenza. Alleanza contro la Povertà ha presentato un documento di approfondimento sul tema. Inoltre ha presentato proposte che “garantiscano dignità e protezione a milioni di persone”. “A fronte di questa che si configura ormai come una vera e propria emergenza, la risposta della politica è timida e inefficace. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

