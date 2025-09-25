Posto di teleconduzione a Terni Enel Green Power | nessuna riduzione di personale o funzioni

“Nessuna unità operativa dell’area idroelettrica centro ovest dell’azienda, di cui fa parte anche il sistema idroelettrico umbro che mantiene la sua sede principale a Terni, sarà in alcun modo intaccata o ridotta in numeri o funzioni: ognuna di esse, con i suoi team di persone e mezzi, continuerà. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: posto - teleconduzione

Posto di teleconduzione Terni, l’appello dei sindacati: “Bisogna scongiurare la chiusura”

Terni, dodici posti di lavoro a rischio per il posto teleconduzione Enel: scatta il presidio

VIDEO | Camera dei Deputati, audizione in 'Commissione Attività produttive' sulla possibile chiusura del posto di teleconduzione di Terni

Possibile chiusura del posto di teleconduzione di #Terni: in Commissione #AttivitàProduttive, audizione di rappresentanti di @enelgreenpower. Segui la diretta: https://bit.ly/AttivitàProdutit%C3%A0Produttive_240925… #OpenCamera - X Vai su X

#Terni - Chiesto in Commissione lo svolgimento urgente delle audizioni su chiusura Posto di Teleconduzione di Terni Ho formalmente richiesto al Presidente della Commissione Attività produttive della Camera l’audizione urgente di Enel Green Power e dei si - facebook.com Vai su Facebook

Posto teleconduzione, Regione convoca Enel e sindacati. De Luca: «Gruppo lavoro» - «Il Posto di teleconduzione di Terni è un centro nevralgico che monitora sette grandi dighe e circa cinquanta opere idrauliche minori nel complesso bacino Tevere- umbria24.it scrive

Punto di Teleconduzione. Audizione alla Camera: "Servono atti concreti" - Enel Green Power: "I colleghi sranno tutti reimpiegati in strutture del territorio". Scrive msn.com