Possiede 2mila chili di uranio arricchito L' allarme nucleare sulla Corea di Kim

Ilgiornale.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pochi giorni dopo che Kim Jong Un ha riaperto le porte del dialogo diplomatico con gli Stati Uniti e mentre il presidente sudcoreano, Lee Jae Myung, continua a predicare la politica di de escalation con Pyongyang, ecco che da Seoul arriva un allarme preoccupante. Secondo Chung Dong Young, ministro dell'Unificazione della Corea del Sud, la Corea del Nord possiederebbe fino a 2.000 kg di uranio altamente arricchito grazie agli sforzi decisi per espandere " drasticamente " le sue capacità nucleari negli ultimi anni. Questa stima, resa pubblica nel corso di una conferenza stampa, è basata su dati pubblici di esperti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

