porto santo stefano scontro fra auto e moto un ferito grave

porto santo stefano scontroScontro fra auto e moto, grave un uomo di 85 anni: alle Scotte con l'elisoccorso - Un uomo di 85 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale tra un'auto e una moto in via Panoramica a Porto Santo Stefano, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 settembre. Lo riporta corrieredimaremma.it

