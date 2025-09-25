Porto Gioia Tauro il commissario Piacenza in visita alla sede operativa dell’Agenzia delle dogane
Quest'oggi si è tenuto un importante incontro, presso la sede dell'Agenzia delle Dogane che ha visto protagonisti il commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, e il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Sequestro al porto di Gioia Tauro: 288 chili di cocaina trovati nei vani dei container https://quotidianodelsud.it/calabria/reggio-calabria/cronache/criminalita/2025/09/11/sequestro-al-porto-di-gioia-tauro-288-chili-di-cocaina-trovati-nei-vani-dei-container… - X Vai su X
PORTO DI GIOIA TAURO, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PAOLO PIACENZA VISITA LA SEDE OPERATIVA DELL’AGENZIA DELLE DOGANE INTERNA ALLO SCALO - Si è svolto oggi un incontro istituzionale, presso la sede dell’Agenzia delle Dogane, tra il Commissario Straordinario ... Come scrive ilnautilus.it
Porto di Gioia Tauro, il Commissario Piacenza in visita alla sede operativa dell’Agenzia delle Dogane - L’appuntamento ha rappresentato un’occasione di dialogo sulle attività di controllo e monitoraggio delle merci ... Scrive reggiotv.it