Porto e turismo insieme per l’economia

I temi strategici del territorio, dal porto all’ erosione, dal marmo al turismo, saranno al centro del confronto organizzato per sabato da Confartigianato Imprese nella sede di via Frassina 65 a Carrara con il governatore uscente e candidato alla presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani. Insieme a lui al confronto interveranno il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, candidato al consiglio, il presidente di Confartigianato Sergio Chericoni, che modererà il confronto, e Nicola Del Vecchio, segretario provinciale della Cgil. Un’occasione di confronto di idee e progettualità sul futuro del territorio l’obiettivo di Confartigianato che ha aperto la serata a rappresentanti delle imprese e cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

