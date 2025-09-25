porte aperte allo zelocchi duecento tifosi a dare la carica

Circa duecento persone, qualcosa in più, a riempire la tribuna dello Zelocchi e il solito affetto ad accompagnare la seduta guidata da Sottil. Verso il Pescara, il Modena mischia un po’ le carte nella partitina disputata a metà allenamento nella quale indicazioni significative sulla formazione titolare non ne sono arrivate se non la conferma della coppia d’attacco composta da Gliozzi e Di Mariano nella squadra blu, dall’altra parte Mendes e Defrel. Corre verso il recupero Adorni, per il difensore out a Mantova, preparazione differenziata e senza mostrare problemi fisici. La corsa è apparsa fluida, da qui a domenica l’ex Brescia punta a ricandidarsi per un posto con la concorrenza di Dellavalle pronto alla sua seconda da titolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

