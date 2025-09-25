Porte aperte allo Zelocchi Duecento tifosi a dare la carica
Circa duecento persone, qualcosa in più, a riempire la tribuna dello Zelocchi e il solito affetto ad accompagnare la seduta guidata da Sottil. Verso il Pescara, il Modena mischia un po’ le carte nella partitina disputata a metà allenamento nella quale indicazioni significative sulla formazione titolare non ne sono arrivate se non la conferma della coppia d’attacco composta da Gliozzi e Di Mariano nella squadra blu, dall’altra parte Mendes e Defrel. Corre verso il recupero Adorni, per il difensore out a Mantova, preparazione differenziata e senza mostrare problemi fisici. La corsa è apparsa fluida, da qui a domenica l’ex Brescia punta a ricandidarsi per un posto con la concorrenza di Dellavalle pronto alla sua seconda da titolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: porte - aperte
Varese, il liceo Frattini avrà la sua palestra: porte aperte anche alle società
Basket serie A2 | Libertas, inizia la stagione: il 13 agosto allenamento a porte aperte in via Pera
Raduno Milan 2025-2026: alle 18 allenamento a porte aperte | LIVE News
Porte Aperte per le nate dal 2015 al 2017 ? Ad ottobre l’opportunità di allenarsi gratuitamente con gli staff rossoblù per le ragazze nate dal 2015 al 2017 a Concesio presso l’Oratorio Paolo VI #NoiCiTeniamo #ForzaLume #Lumezzane - facebook.com Vai su Facebook
Porte aperte allo Zelocchi. Duecento tifosi a dare la carica - Circa duecento persone, qualcosa in più, a riempire la tribuna dello Zelocchi e il solito affetto ad accompagnare la ... Riporta msn.com
Serie B, oggi allenamento a porte aperte alle 15.20. Domani Gliozzi, Dellavalle e Tonoli allo store di via Taglio. Modena, tutti allo Zelocchi: cresce l’entusiasmo - Innegabile che i risultati ottenuti sul campo siano il primo motore ... Segnala sport.quotidiano.net