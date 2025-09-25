Portati via anche nutella e sapone | la razzia in una cooperativa che aiuta i disabili
Seimila euro per la fattoria Magredi, che si trova sulla strada statale 252 a Flambro, nel comune di Talmassons, sono una quantità importante di denaro. È la stima del valore di quanto è stato rubato in un furto che si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì: i ladri che si sono. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: portati - nutella
"Portati via anche nutella e sapone": la razzia in una cooperativa che aiuta i disabili - È avvenuto in una fattoria sociale in cui le persone con disabilità assistono i bambini nelle ore del doposcuola. Riporta udinetoday.it