Sia ben chiaro: nessuno sta cercando di dare colpe. Perché tutti al Pontedera si impegnano, danno il massimo e fanno del loro meglio lavorando in un'unica direzione. C'è però da prendere atto di una realtà che le prime sei giornate di campionato hanno già disegnato in maniera piuttosto chiara. La squadra è stata costruita con un budget ridotto rispetto a quello già dell'anno scorso e con le risorse limitate a disposizione la società ha scelto, comprensibilmente, di continuare a guardare al bilancio senza fare pericolosi passi più lunghi della gamba per non rischiare, giustamente, di non rispettare le scadenze federali e fare la brutta fine di diversi altri club.

Pontedera troppo acerbo. Poca esperienza fra i nuovi