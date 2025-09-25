Pontedera troppo acerbo Poca esperienza fra i nuovi
Sia ben chiaro: nessuno sta cercando di dare colpe. Perché tutti al Pontedera si impegnano, danno il massimo e fanno del loro meglio lavorando in un’unica direzione. C’è però da prendere atto di una realtà che le prime sei giornate di campionato hanno già disegnato in maniera piuttosto chiara. La squadra è stata costruita con un budget ridotto rispetto a quello già dell’anno scorso e con le risorse limitate a disposizione la società ha scelto, comprensibilmente, di continuare a guardare al bilancio senza fare pericolosi passi più lunghi della gamba per non rischiare, giustamente, di non rispettare le scadenze federali e fare la brutta fine di diversi altri club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pontedera - troppo
Calcio, Serie C, Campobasso: venerdì a Pontedera per cambiare marcia. Triestina: altra stangata - In serie C si continua a parlare troppo spesso di penalizzazioni: il Tribunale Federale ha comminato tredici punti in meno alla Triestina per gravi violazioni amm - facebook.com Vai su Facebook
Pontedera troppo acerbo. Poca esperienza fra i nuovi - E nessuna squadra del girone ha un reparto d’attacco tanto "verde". sport.quotidiano.net scrive
Pochi tiri e troppi errori. Il ko? Ecco tutti i perché - Certo, devi avere anche la mira giusta, ma di certo più volte concludi verso la porta avversaria e più probabilità hai di fare gol e quindi di vincere una partita. Riporta lanazione.it