Pontecagnano Faiano Ke’e Beach lancia la seconda edizione di Zukke’e |  si parte sabato 27 settembre tra zucche pony e magia d’autunno

Il Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano è pronto ad aprire le porte all’autunno con la seconda edizione di “Zukke’e”, in programma dal 27 settembre al 2 novembre. Tutti i sabati e le domeniche lo stabilimento si trasformerà in un vero e proprio Autumn Village, offrendo un’esperienza unica che unisce natura, tradizione e intrattenimento. L’inaugurazione si terrà sabato 27 settembre alle ore 10. Dopo una stagione estiva di grande successo, il Ke’e Beach conferma la sua vocazione a essere uno spazio vivo tutto l’anno, capace di accogliere famiglie, bambini e adulti in cerca di svago e relax. I visitatori potranno partecipare a laboratori creativi per i più piccoli, esplorare il labirinto incantato, assistere al teatro dei burattini dei Fratelli Ferraiolo, osservare dimostrazioni di volo dei rapaci con momenti di didattica e godere dell’area giochi dedicata ai bambini. 🔗 Leggi su Zon.it

