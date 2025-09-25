Ponte Wwf dopo i rilievi della Corte dei Conti | Evidenziate le criticità che le associazioni denunciano da tempo

Dopo i dubbi sollevati dalla Commissione europea sull’impatto ambientale arriva un secondo sostanziale stop dalla Corte dei Conti che con cinque pagine di rilievi tecnici e procedurali sulla delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto ha evidenziato criticità fondamentali che le associazioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

