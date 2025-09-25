Ponte Wwf dopo i rilievi della Corte dei Conti | Evidenziate le criticità che le associazioni denunciano da tempo

“Dopo i dubbi sollevati dalla Commissione europea sull’impatto ambientale arriva un secondo sostanziale stop dalla Corte dei Conti che con cinque pagine di rilievi tecnici e procedurali sulla delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto ha evidenziato criticità fondamentali che le associazioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

''Penso al Ponte sullo Stretto di cui parlavano i nostri nonni e quindi dopo alcuni secoli, aver avuto la gioia di portare all'approvazione il progetto definitivo. Questa è la settimana in cui il progetto passerà da Palazzo Chigi alla Corte dei Conti. Dopo la decisione - X Vai su X

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti piccona la delibera Cipess; Ponte, Wwf dopo i rilievi della Corte dei Conti: “Evidenziate le criticità che le associazioni denunciano da tempo”; Ponte sullo Stretto, il Comitato dopo la richiesta della Corte dei Conti: Una sequela di forzature e violazioni. Il Wwf: Una picconata alla delibera del Cipess.

Ponte Messina: Bonelli, 'rilievi gravissimi, Meloni renda pubblici documenti e rimuova Salvini' - "I rilievi della Corte dei conti sono importantissimi e confermano quello che sosteniamo da sempre: la progettazione del Ponte sullo Stretto è deficitaria e carente delle i ... iltempo.it scrive

Ponte sullo Stretto, il Comitato dopo la richiesta della Corte dei Conti: "Una sequela di forzature e violazioni". Il Wwf: "Una picconata alla delibera del Cipess" - Secondo "Invece del Ponte" le richieste inviate dalla Corte dei Conti alla Presidenza del Consiglio confermano, nero su bianco, che l’iter seguito dal Governo e dagli enti coinvolti per cercare di far ... Scrive messina.gazzettadelsud.it