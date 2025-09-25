Ponte sullo Stretto Salvini | La sinistra contro 120mila posti lavoro
«Aggiungo una riflessione sulla sinistra contro i lavoratori. Il Ponte sullo Stretto di Messina alla sinistra non piace, ma solo in Italia abbiamo una parte politica che fa la battaglia alle gallerie, ai ponti, ai viadotti, alle strade. Il Ponte porterebbe 120.000 posti di lavoro, quindi mi domando come si possa non volere un’opera che dà lavoro a tanti, non a Gaza ma in Italia, perché mi pagano. 🔗 Leggi su Feedpress.me
