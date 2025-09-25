Ponte sullo Stretto Pazzano | Le osservazioni della Corte del Conti smascherano la retorica del grande sogno

Reggiotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La recente richiesta di chiarimenti avanzata dalla Corte dei Conti sulla delibera Cipess relativa al progetto del Ponte sullo Stretto non è una semplice formalità burocratica: è la conferma istituzionale di quanto denunciamo da tempo".Così il consigliere comunale e candidato al consiglio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

