Ponte sullo Stretto la Corte dei Conti gela Salvini | già i primi rilievi sull’opera
Altro che partenza a inizio ottobre. Il Ponte sullo Stretto deve attendere dopo i rilievi che la Corte dei Conti ha mosso sulla delibera del Cipess che ha dato il via libera all’opera. A finire nel mirino, soprattutto delle opposizioni, è il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, accusato di aver fornito informazioni incomplete. La Corte, in effetti, sottolinea proprio la necessità di “acquisire chiarimenti ed elementi informativi” sulla delibera: i giudici contabili scrivono alla presidente del Consiglio per sottolineare che “risulterebbe non compiutamente assolto l’onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dal Cipess, anche in relazione a snodi cruciali dell’iter procedimentale, una puntuale valutazione degli esiti istruttori”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: ponte - stretto
Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?
La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”
Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue
$Ponte Stretto, $Morelli : nei prossimi giorni risposte a Corte Conti - X Vai su X
Tg3. . La Corte dei conti blocca l'appalto per il ponte sullo Stretto di Messina e chiede chiarimenti sulla delibera del Comitato governativo. Serena Mautone per il Tg3 delle 19 del 24 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Ponte Stretto, Morelli: nei prossimi giorni risposte a Corte Conti; Ponte sullo Stretto, i primi rilievi della Corte dei conti: «Documenti carenti, progetto da integrare; Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti piccona la delibera Cipess.
Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti boccia la delibera Cipess: ritirarla in autotutela - La Corte dei conti ferma l’iter del Ponte sullo Stretto, imponendo uno stop che rischia di smontare l’accelerazione voluta dal Governo Meloni e dal ministro Salvini in particolare. greenreport.it scrive
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti gela Salvini: già i primi rilievi sull’opera - Dalla Corte dei Conti arrivano i primi rilievi sul Ponte sullo Stretto e sulla delibera del Cipess. Scrive lanotiziagiornale.it