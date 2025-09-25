Ponte sullo Stretto la Corte dei Conti gela Salvini | già i primi rilievi sull’opera

Altro che partenza a inizio ottobre. Il Ponte sullo Stretto deve attendere dopo i rilievi che la Corte dei Conti ha mosso sulla delibera del Cipess che ha dato il via libera all’opera. A finire nel mirino, soprattutto delle opposizioni, è il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, accusato di aver fornito informazioni incomplete. La Corte, in effetti, sottolinea proprio la necessità di “acquisire chiarimenti ed elementi informativi” sulla delibera: i giudici contabili scrivono alla presidente del Consiglio per sottolineare che “risulterebbe non compiutamente assolto l’onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dal Cipess, anche in relazione a snodi cruciali dell’iter procedimentale, una puntuale valutazione degli esiti istruttori”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

