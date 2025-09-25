Ponte sullo Stretto la Corte dei Conti chiede chiarimenti

La Corte dei Conti ha inviato alla presidenza del Consiglio dei Ministri i rilievi sulla documentazione che getta le basi sulla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Palazzo Chigi ha 20 giorni di tempo per replicare. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/09/ponte-sullo-stretto-la-corte-dei-conti-chiede-chiarimenti-c7575fcc-6529-4b12-8598-42b369fbe3c2.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X

LA REAZIONE | Ponte sullo Stretto, Ad Ciucci: "Dalla Corte dei conti nessuna bocciatura" https://gazzettadelsud.it/?p=2104548 - facebook.com Vai su Facebook

Ponte sullo stretto: la Corte dei Conti smonta il progetto del governo in 6 pagine di dubbi - I l ponte sullo Stretto di Messina, quel sogno ingegneristico che da decenni fa sognare politici e incubi agli ambientalisti, si trova ora di fronte a un nemico inaspettato: la Corte dei Conti. Lo riporta automoto.it

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti solleva nuovi dubbi - Nuovo stop all'iter del Ponte sullo Stretto: la Corte dei Conti ha infatti sollevato nuovi dubbi e richiesto ulteriori chiarimenti in merito a diversi aspetti economici e progettuali che riguardano l' ... Segnala cn24tv.it