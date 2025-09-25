Ponte sullo Stretto la Corte dei Conti chiede chiarimenti

La Corte dei Conti ha inviato alla presidenza del Consiglio dei Ministri i rilievi sulla documentazione che getta le basi sulla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Palazzo Chigi ha 20 giorni di tempo per replicare. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

