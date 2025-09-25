Ponte sullo Stretto di Messina tutti i dubbi della Corte dei Conti Giannì Greenpeace | Finanziato senza certezze un progetto da 13 miliardi

Notizie.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura della Corte dei Conti ha scritto al governo in merito al via libera della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Tutti i dettagli e l’analisi dell’esperto di Greenpeace. La Corte dei Conti ha chiesto chiarimenti e elementi informativi sulla delibera del Cipess (il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) che ha dato via libera al Ponte sullo Stretto di Messina. (ANSA FOTO) – Notizie.com Si rischia lo stop sul progetto, mentre la politica si spacca. 🔗 Leggi su Notizie.com

ponte sullo stretto di messina tutti i dubbi della corte dei conti giann236 greenpeace finanziato senza certezze un progetto da 13 miliardi

© Notizie.com - Ponte sullo Stretto di Messina, tutti i dubbi della Corte dei Conti. Giannì (Greenpeace): “Finanziato senza certezze un progetto da 13 miliardi”

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue

ponte stretto messina tuttiPonte sullo Stretto di Messina, tutti i dubbi della Corte dei Conti. Giannì (Greenpeace): “Finanziato senza certezze un progetto da 13 miliardi” - La Procura della Corte dei Conti ha scritto al governo in merito al via libera della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Come scrive notizie.com

ponte stretto messina tuttiPonte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti sulla delibera del Cipess - In 6 pagine fitte la Corte dei Conti esprime dubbi sulla delibera con la quale il Cipess ha dato il via libera al progetto del ponte sullo Stretto. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Messina Tutti