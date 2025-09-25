Ponte sullo Stretto Corte Conti chiede chiarimenti
La Corte dei Conti chiede chiarimenti sulla documentazione relativa al Ponte sullo Stretto di Messina, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?
La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”
Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue
La Corte dei Conti chiede chiarimenti sul progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina e sulla coerenza del quadro economico
Ponte sullo stretto: la Corte dei Conti smonta il progetto del governo in 6 pagine di dubbi - I l ponte sullo Stretto di Messina, quel sogno ingegneristico che da decenni fa sognare politici e incubi agli ambientalisti, si trova ora di fronte a un nemico inaspettato: la Corte dei Conti. Da automoto.it
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti sulla delibera del Cipess - In 6 pagine fitte la Corte dei Conti esprime dubbi sulla delibera con la quale il Cipess ha dato il via libera al progetto del ponte sullo Stretto. ansa.it scrive