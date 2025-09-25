Ponte sullo Stretto Corte Conti chiede chiarimenti

Tv2000.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte dei Conti chiede chiarimenti sulla documentazione relativa al Ponte sullo Stretto di Messina, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

