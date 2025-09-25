Ponte sullo Stretto Cgil | Governo ritiri delibera Cipess e riapra confronto su infrastrutture necessarie al Mezzogiorno

“La Corte dei Conti ha smascherato le forzature di Salvini, confermando gran parte delle criticità da noi rilevate sul rispetto delle direttive comunitarie e sullo spreco di risorse. Chiediamo al Governo un atto di responsabilità: ritiri la delibera Cipess e ponga fine ad un progetto di quindici. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/09/ponte-sullo-stretto-la-corte-dei-conti-chiede-chiarimenti-c7575fcc-6529-4b12-8598-42b369fbe3c2.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24….

LA REAZIONE | Ponte sullo Stretto, Ad Ciucci: "Dalla Corte dei conti nessuna bocciatura" https://gazzettadelsud.it/?p=2104548

Ponte sullo Stretto, siamo all'assurdo: la CGIL non lo vuole e chiede al Governo di ritirare il progetto! La risposta: "Landini non ci fermerà" - Siamo all'assurdo: la CGIL, un sindacato dei lavoratori, chiede al Governo di fermare la realizzazione del Ponte sullo Stretto, il più grande investimento pubblico della storia d'Italia che creerà dec ...

Bufera politica intorno al Ponte sullo Stretto: "Ritirate il progetto" ma per la Lega sono "farneticazioni" - All'indomani dei rilievi della Corte dei Conti sulla delibera Cipess la Cgil chiede di ritirare il progetto, le opposizioni parlando di bocciatura e di governo smascherato ma da Roma e dalla Sicilia l ...