Ponte sul Tevere e lavori anti-sismici il 29 parte il cantiere | cambia viabilità semaforo h24
Via libera ai sondaggi tecnici necessari al progetto per il miglioramento sismico e adeguamento funzionale del ponte sul fiume Tevere in via Arno a Ponte Valleceppi. I primi lavori partiranno il 29 settembre e consistono in indagini che prevedono l’esecuzione di 12 perforazioni distribuite lungo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: ponte - tevere
Paura a Roma: uomo ubriaco si lancia nel Tevere da Ponte Sant’Angelo e raggiunge la riva a nuoto
Ragazzo si getta nel fiume dal ponte, carabinieri si tuffano nel Tevere e lo salvano (video)
Roma, fugge dai carabinieri e si tuffa nel Tevere: inseguimento surreale a Ponte Sisto
Luminis fino al 15 ottobre a piazza Tevere Un’installazione monumentale luminosa, che si dispiega per 500 metri sul muraglione della riva destra del Tevere tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini, composta da una sequenza di cornici rettangolari luminose di varie - facebook.com Vai su Facebook
Luminis fino al 15 ottobre a piazza Tevere Un’installazione monumentale luminosa, che si dispiega per 500 metri sul muraglione della riva destra del Tevere tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini, composta da una sequenza di cornici rettangolari luminose di varie - X Vai su X
Nuovo ponte sul Tevere. Arriva l’impalcatura - Nei prossimi giorni sarà posizionata l’impalcatura del ponte ciclopedonale nella sua posizione definitiva. Si legge su lanazione.it
Secondo ponte sul Tevere, ci siamo. Tra 10 giorni il taglio del nastro - La data che sembra più probabile per la cerimonia di inaugurazione è quella di sabato 21 giugno, in tarda mattinata; di certo, entro la fine del mese a entrerà in funzione il tanto atteso secondo ... Lo riporta lanazione.it