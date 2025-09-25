Ponte? Sospeso la Corte dei Conti stoppa il progetto

Son bastate sei paginette ai magistrati della Corte dei Conti per bloccare, almeno per un po’, la spettacolare corsa (cartacea) del Ponte sullo Stretto. I giudici contabili hanno bocciato l’ultima delibera del Cipess chiedendo lumi su diversi aspetti (centrali) del progetto della maxi infrastruttura che sta tanto a cuore al vicepremier Matteo Salvini. In termini . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

ponte sospeso corte contiPonte sullo Stretto: la Corte dei Conti solleva dubbi e rinvia il progetto - Ci si attendeva una conferma definitiva della Corte dei Conti sul progetto "definitivo" del ponte sullo Stretto di Messina, ma il responso è arrivato sotto forma di un rinvio. Segnala tp24.it

ponte sospeso corte contiPonte sullo Stretto, “Corte dei Conti boccia delibera Cipess” - «La Corte dei Conti ha bocciato la delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto con cinque pagine di rilievi tecnici e ... 98zero.com scrive

