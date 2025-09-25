Ponte di Cesa altri lavori in corso L' ironia di Agnelli le perplessità di Brandi
Stamani il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, aveva dedicato un ironico post sui social ai lavori in corso sul ponte di Cesa. “È durato poco il primo guardrail. Operai al lavoro per ritoccarlo giusto un pelino”.Agnelli ha sempre criticato la realizzazione dell'infrastruttura, sia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
