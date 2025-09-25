ponte appalto bloccato servono chiarimenti

«I documenti sono carenti, servono maggiori informazioni». La Corte dei Conti chiede «chiarimenti» sulla delibera del Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) che approva la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo fa con un documento inviato nel pomeriggio alla Presidenza del Consiglio che manifesta perplessità, tra le altre cose, sulla modalità di trasmissione degli atti parte dei quali sarebbero stati comunicati tramite link al sito della società Stretto di Messina e un disallineamento tra il costo certificato da Kpmg (10,48 miliardi) e quello approvato nel quadro economico (10,50 miliardi). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

