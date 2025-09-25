Ponte appalto bloccato Servono chiarimenti
«I documenti sono carenti, servono maggiori informazioni». La Corte dei Conti chiede «chiarimenti» sulla delibera del Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) che approva la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo fa con un documento inviato nel pomeriggio alla Presidenza del Consiglio che manifesta perplessità, tra le altre cose, sulla modalità di trasmissione degli atti parte dei quali sarebbero stati comunicati tramite link al sito della società Stretto di Messina e un disallineamento tra il costo certificato da Kpmg (10,48 miliardi) e quello approvato nel quadro economico (10,50 miliardi). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ponte - appalto
Sbalzi pedonali asimmetrici, come sarà il nuovo Ponte del gatto: sta per partire la gara d'appalto
Ponte sullo Stretto, ecco la lettera della Commissione Ue: chiarimenti su impatto ambientale e costo appalto
Tgs. . Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti blocca l'appalto. Chiede chiarimenti su costi e norme ambientali. Il governo ha venti giorni di tempo per rispondere. Il ministero: 'L'opera non è in discussione' Il servizio di Francesca Stornante - facebook.com Vai su Facebook
La Corte dei conti blocca l'appalto per il ponte sullo Stretto di Messina e chiede chiarimenti sulla delibera del Comitato governativo - X Vai su X
Ponte della Becca, ok al nuovo progetto di fattibilità: “Ma servono le quattro corsie”.
Ponte sull'Oglio chiuso, nuova richiesta d’aiuto alla Regione: “Imprese in ginocchio, servono ristori” - I consiglieri del Pd scesi in campo ribadiscono un appello anche ai colleghi della maggioranza: “Torniamo a chiedere ai rappresentanti delle province di Cremona e Mantova di sostenere la nostra ... ilgiorno.it scrive
I blocchi mentali e il Ponte sullo Stretto - I blocchi mentali possono essere sociologicamente studiati con relativa facilità. Da ilreventino.it