Pomezia la maggioranza | Noi al lavoro per la città

Pomezia, 25 settembre 2025 – “Da oggi diciamo basta all’arroganza e alla violenza verbale con le quali l’opposizione si è posta fin dall’inizio del mandato. A partire da ieri, ogni disponibilità al dialogo da parte della maggioranza è sospesa, fino a quando l’opposizione non adotterà un tono rispettoso e adeguato nei confronti degli avversari politici. Assistiamo a un’aggressione sistematica e strumentale che si attiva puntualmente con l’accensione delle telecamere della diretta YouTube, canale pensato per la partecipazione cittadina e non per spettacolarizzare un confronto politico”, è quanto si legge in un comunicato firmato dalla maggioranza di Pomezia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it