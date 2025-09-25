Polonia pronta a contrastare le incursioni russe senza approvazione Nato | cosa è cambiato

Bruxelles, 25 settembte 2025 – Secondo quanto riportato dalla Gazeta Wyborcza, al disegno di legge, presentato dal ministero della Difesa fin dallo scorso giugno, dovrebbe ora venire concesso un iter parlamentare accelerato. In origine, la legge consentiva al presidente di autorizzare il dispiegamento su richiesta del governo in casi come conflitti armati, missioni di pace, operazioni antiterrorismo o evacuazioni. Ma nel 2022 – un giorno prima dell’invasione russa su larga scala dell’Ucraina – il governo del PiS l’aveva modificata introducendo l’obbligo di ottenere preventivamente il via libera dalla NATO, dall’UE e dal Paese estero in cui avrebbero operato le forze polacche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Polonia pronta a contrastare le incursioni russe senza approvazione Nato: cosa è cambiato

In questa notizia si parla di: polonia - pronta

Ziolowski al top, prima volta con la Polonia nell’aria: e la Roma è pronta a chiudere

Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo: Varsavia pronta a invocare l’articolo 4 della Nato

Gli sconfinamenti russi. Polonia pronta a colpire i jet. Putin: "Risponderemo"

Chiuso l’aeroporto di Copenaghen, dirottati 50 voli. Stop di tre ore a Oslo. Tusk: “Polonia pronta a reagire a violazioni aeree”. - facebook.com Vai su Facebook

Donald Tusk Primo Ministro della Polonia @donaldtusk La Polonia è pronta a reagire con fermezza contro tutte le violazioni dello spazio aereo. In tale situazione, confido nel sostegno univoco e completo dei nostri alleati. - X Vai su X

La Polonia: "Pronti a colpire i jet russi" - Varsavia chiede l'appoggio Nato in caso di sconfinamenti. Segnala msn.com

Polonia, confini chiusi e 40mila soldati schierati prima delle esercitazioni di Russia e Bielorussia. «Simulano guerra alla Nato, pronti a ogni scenario» - La Polonia schiera 40mila soldati ai confini con Russia e Bielorussia, dopo l'incursione di una ventina di droni russi nello spazio aereo polacco e alla vigilia dell'inizio delle ... Secondo ilmattino.it