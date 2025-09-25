Polonara oggi il trapianto di midollo al Sant’Orsola | come sta il cestista italiano

Dopo tre mesi di cure e due cicli di chemio, quella di oggi – 25 settembre – sarà una giornata cruciola per Achille Polonara e la sua battaglia contro la leucemia mieloide. L’ex cestista della Virtus Bologna – oggi alla Dinamo Sassari – si sottoporrà infatti a un trapianto di midollo al policlinico Sant’Orsola di Bologna. L’intervento era fissato per il 24 settembre, ma è stato posticipato di un giorno. Il cestista ha trovato una donatrice compatibile al 90% circa dieci giorni fa. A rivelarlo era stato lo stesso Polonara al Corriere della Sera: “È una ragazza americana. Sono stato fortunato, c’erano due donatori compatibili al 90%, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

