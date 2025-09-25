Polonara intervento riuscito | Tutto ok con il trapianto
(Adnkronos) – Intervento riuscito per Achille Polonara. Il cestista azzurro, trasferitosi nelle scorse settimane alla Dinamo Sassari, si è sottoposto oggi, giovedì 25 settembre, al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia contro la leucemia mieloide. Polonara ha rassicurato i suoi tifosi e tutti gli appassionati di basket pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram: . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
