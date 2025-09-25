Poliziotti nei Barber Shop Controllati 16 esercizi Sanzioni per 82mila euro

Due barbieri denunciati, 16 attività controllate in tutta la provincia, sanzioni per 82mila euro: è il bilancio dell’attività sinergica svolta dalle forze dell’ordine. Gli agenti della polizia di Stato di Varese in servizio presso la Squadra amministrativa della Questura, in collaborazione con il personale della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Varese con il Nucleo Cinofilo di Malpensa e gli operatori dell’Ats Insubria hanno effettuato controlli mirati di esercizi pubblici sotto l’insegna “Barber Shop“ a Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Gavirate e Laveno Mombello. Obiettivo, verificare il rispetto delle vigenti normative e contrastare eventuali irregolarità o attività illecite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Poliziotti nei Barber Shop. Controllati 16 esercizi. Sanzioni per 82mila euro

In questa notizia si parla di: poliziotti - barber

