Polizia danese | non esclusi operatori amatoriali dietro ai droni

Secondo la polizia dello Jutland settentrionale, in questo momento non si possono escludere operatori amatoriali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Polizia danese: non esclusi operatori amatoriali dietro ai droni

In questa notizia si parla di: polizia - danese

Droni su aeroporto di Copenhagen, polizia danese amplia indagini: "Sospettiamo che siano stati lanciati da una nave nello stretto di Oresund"

Lo scalo di Aalborg, nel nord dello Jutland, è stato chiuso d’urgenza dopo l’avvistamento di droni nello spazio aereo. Quattro voli dirottati (due SAS, un Norwegian e un KLM) verso Copenaghen e Billund. La polizia, insieme all’Aeronautica militare danese, è a - facebook.com Vai su Facebook

e stanotte la Polizia danese ha mandato un segnale segnale chiaro contro l'isteria UE ;-) @poliziadistato @Sinpref1 @Viminale @VincenzoDeLuca @guerini_lorenzo @Piantedosim @Quirinale - X Vai su X

Droni sulla Danimarca: chiuso e poi riaperto l'aeroporto di Aalborg e gli altri scali - Almeno tre voli sono stati dirottati altrove, la provenienza dei droni è sconosciuta. Secondo msn.com

Danimarca, droni su aeroporto di Aalborg: scalo chiuso e indagini in corso - Avvistamenti anche a Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup, polizia in allerta. Da msn.com