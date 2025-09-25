Politica a lutto | addio a Peppe D' Auria i funerali a Penta

Penta a lutto: addio a un altro pezzo di storia della politica locale, Giuseppe D'Auria, spirato ieri mattina all'età di 79 anni dopo una lunga malattia che lo ha visto combattere finchè ha potuto, stretto dall'affetto dei suoi familiari. Militante del Partito Comunista Italiano, sin dal 1975.

