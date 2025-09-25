Politano ha rinnovato Anguissa quasi | il Napoli guarda avanti
L'attaccante, inamovibile per Conte, ha firmato fino al 2028 Per il camerunese l'obiettivo della società è allungare fino al 2028, e blindarlo di fronte a possibili offerte arabe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: politano - rinnovato
Matteo #Politano ha rinnovato il suo contratto con la #SSCNapoli fino al 2028. Matteo uno di noi - facebook.com Vai su Facebook
Matteo #Politano ha rinnovato fino al 2028 col #Napoli - X Vai su X
Anguissa e Lobotka i pilastri del centrocampo. Mentre i nuovi faticano - Il minutaggio testimonia l’importanza dei due centrocampisti nello scacchiere di Conte. Si legge su gazzetta.it
SSCN – Dopo il rinnovo ufficiale di Politano, pronto pure quello di Anguissa con un forte aumento dell’ingaggio - Il Napoli, dopo aver ufficializzato il rinnovo contrattuale di Matteo Politano, sta per chiudere anche quello di Frank Zambo Anguissa- Lo riporta pianetazzurro.it