Poliambulatorio di via del Vespro la nuova risonanza magnetica da 500mila euro resta ferma | c' è un problema tecnico
Sembra una maledizione quella delle risonanze magnetiche in città e provincia. Mentre non si riesce ancora a rendere operative quelle di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo, il macchinario che dovevano installare a Messina, al poliambulatorio di via del Vespro, non è ancora entrato in funzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: poliambulatorio - vespro
Torino, l'ambulatorio della Asl in vendita su Immobiliare.it: chiude il presidio sanitario di via del Ridotto, cittadini furiosi - Il poliambulatorio garantiva prestazioni sanitarie fondamentali per Torino Nord: ora i servizi rischiano di essere tagliati. Segnala msn.com