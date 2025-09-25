Pokémon Pocket | data di uscita e novità dell’espansione Busta Deluxe ex

Il mondo del Pokémon TCG Pocket continua ad arricchirsi di nuove uscite. Dopo il successo di set come Geni Supremi, Scontro Spaziotemporale e Il bosco di Eevee, arriva una nuova espansione destinata a catturare l’attenzione dei fan: Busta Deluxe ex. Un pacchetto speciale che promette rarità, carte esclusive e un periodo di disponibilità limitato. Scopriamo insieme quando esce la nuova espansione, quali carte includerà e perché rappresenta un appuntamento imperdibile per i giocatori e i collezionisti. Indice. Quando esce Busta Deluxe ex in Pokémon Pocket. Cosa contiene l’espansione Busta Deluxe ex. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

