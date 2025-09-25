Pokémon | la sigla usata dal dipartimento immigrazione degli USA arriva una diffida ufficiale

Comingsoon.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ICE, cioè l'Immigration and Customs Enforcement del Dipartimento di Sicurezza degli USA, assurto alle cronache per i raid drastici degli ultimi mesi sostenuti dall'amministrazione Trump, ha pubblicato un video con arresti accompagnato dalla sigla "Gotta catch'em all" di Pokémon. La Pokémon Company ha protestato. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

