Pokémon | la sigla usata dal dipartimento immigrazione degli USA arriva una diffida ufficiale
L'ICE, cioè l'Immigration and Customs Enforcement del Dipartimento di Sicurezza degli USA, assurto alle cronache per i raid drastici degli ultimi mesi sostenuti dall'amministrazione Trump, ha pubblicato un video con arresti accompagnato dalla sigla "Gotta catch'em all" di Pokémon. La Pokémon Company ha protestato. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
